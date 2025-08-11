L'Australie exprime son intention de reconnaître l'Etat de Palestine en septembre

(Actualisé avec déclarations et éléments supplémentaires; photo/TV à disposition)

L'Australie va reconnaître l'Etat de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, a déclaré lundi le Premier ministre australien Anthony Albanese, imitant ainsi la France, la Grande-Bretagne et le Canada.

Anthony Albanese a précisé que cette décision dépendrait d'engagements pris par l'Autorité palestinienne, notamment la garantie que le Hamas ne sera aucunement impliqué dans ce futur Etat palestinien.

"L'Australie va reconnaître l'Etat de Palestine lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, pour contribuer à l'élan international vers une solution à deux Etats, un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages", a-t-il dit dans un communiqué.

S'exprimant à l'issue d'un conseil des ministres à Canberra, le dirigeant australien a déclaré lors d'une conférence de presse qu'"une solution à deux Etats est le meilleur espoir pour l'humanité de rompre le cycle de violence au Proche-Orient et de mettre fin au conflit, à la souffrance et à la famine à Gaza".

Anthony Albanese a fait savoir qu'il s'était entretenu jeudi avec Benjamin Netanyahu, ajoutant avoir déclaré à son homologue israélien qu'une solution politique était nécessaire, et non pas une solution militaire.

Le gouvernement australien a critiqué la semaine dernière le projet de Benjamin Netanyahu de prendre le contrôle militaire total de la bande de Gaza.

Anthony Albanese a déclaré lundi aux journalistes que la décision de reconnaître un Etat palestinien a été alimentée par le mépris affiché par Benjamin Netanyahu envers les appels de la communauté internationale et ses manquements à l'égard des obligations légales et éthiques dans la bande de Gaza.

Israël "éteint la perspective d'une solution à deux Etats en étendant rapidement les colonies illégales, en menaçant d'annexer des territoires palestiniens occupés et en s'opposant explicitement à un Etat palestinien", a dit le Premier ministre australien dans le communiqué.

(Christine Chen et Kirsty Needham; version française Jean Terzian)