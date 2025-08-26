L'Australie blâme Téhéran pour deux attaques antisémites, va expulser l'ambassadeur iranien

L'Australie a annoncé mardi qu'elle allait expulser l'ambassadeur iranien, reprochant à Téhéran d'être à l'origine de deux attaques antisémites survenues à Sydney et Melbourne, et a fait savoir qu'elle avait suspendu les opérations de son ambassade à Téhéran.

En parallèle à la guerre dans la bande de Gaza, les actes de vandalisme à caractère antisémite se sont multipliés en Australie, avec des maisons, écoles, synagogues et véhicules endommagés ou incendiés.

La police a arrêté en juillet un homme accusé d'incendie criminel pour avoir mis feu à une synagogue de Melbourne dans laquelle se trouvaient une vingtaine de fidèles.

Dénonçant des "actes d'agression extraordinaires et dangereux orchestrés par une nation étrangère" sur le territoire australien, le Premier ministre Anthony Albanese a dit y voir des "tentatives pour nuire à la cohésion sociale et semer la discorde dans notre communauté".

Il a ajouté au cours d'un point de presse que le personnel de l'ambassade australienne à Téhéran avait été relocalisé en sécurité dans un pays tiers.

Le gouvernement australien va placer les Gardiens de la révolution iranienne sur la liste des organisations terroristes, a-t-il fait savoir également.

(Christine Chen; version française Jean Terzian)