L'artiste japonaise Yayoi Kusama est morte à 97 ans

L'artiste japonaise Yayoi Kusama pose pour une photo à l'intérieur de son installation « Infinity Mirrored Room », intitulée « The Souls of Millions of Light Years Away », lors d'une avant-première réservée à la presse de sa nouvelle exposition à la galerie David Zwirner à New York.

L'artiste ‌japonaise Yayoi Kusama, qui a su s'inspirer des ​hallucinations dont elle souffrait pour créer des oeuvres d'art, est morte à l'âge de 97 ans.

Le ​site internet de l'artiste a indiqué qu'elle était morte le ​14 août, sans préciser ⁠les causes de son décès.

Alors qu'elle était ‌âgée de 27 ans, Yayoi Kusama avait quitté le Japon pour New York où ​elle s'était ‌rapidement fait connaître grâce à ses ⁠peintures, inspirées par les hallucinations - flashs lumineux, pois, fleurs - dont elle souffrait depuis l'enfance.

Yayoi Kusama, qui ⁠aurait influencé ‌des artistes comme Andy Warhol, a ⁠également écrit et participé à des événements ‌contre la guerre durant les années ⁠1960.

Vers 1977, quelques années après être rentrée ⁠au Japon, ‌Yayoi Kusama, qui n'a jamais caché ses difficultés ​avec sa santé mentale, ‌avait décidé d'entrer dans un hôpital psychiatrique où elle a habité ​pendant de nombreuses années.

"J'ai toujours des hallucinations visuelles", avait-elle dit en 2017. "Des pois ⁠qui volent partout - sur ma robe, sur le sol, sur les objets que je porte, à travers la maison, sur le plafond. Et je les peins."

(Kaori Kaneko et Hina Suzuki; version ​française Camille Raynaud)