L'armée syrienne dit contrôler le dernier quartier kurde d'Alep

(Actualisé avec sources sécuritaires §3)

L'armée syrienne a dit samedi avoir pris le contrôle du quartier de Cheikh Maqsoud à Alep et en avoir chassé les combattants kurdes après plusieurs jours de combats meurtriers et l'échec d'un accord de cessez-le-feu.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS) à dominante kurde ont démenti cette information et affirmé que la résistance se poursuivait à Cheikh Maqsoud.

Selon trois sources sécuritaires syriennes, quelque 300 combattants kurdes étaient encore présents à Cheikh Maqsoud samedi. Les autres, dont certains de leurs commandants, sont partis dans la nuit en direction de la zone semi-autonome kurde dans le nord-est de la Syrie, ont-elles dit.

Des journalistes de Reuters présents à Alep n'ont entendu aucun bruit de combats samedi matin dans la ville.

Les affrontements à Alep ont braqué les projecteurs sur l'une des principales lignes de fracture en Syrie, où la promesse du président intérimaire Ahmed al Charaa de réunifier le pays après 14 ans de guerre civile se heurte aux réticences des Kurdes à se placer sous l'autorité d'un gouvernement dirigé par des islamistes.

Un accord de cessez-le-feu conclu en début de semaine prévoyait le départ des forces kurdes de Cheikh Maqsoud, mais celles-ci ne se sont pas retirées et l'armée syrienne avait déclaré vendredi en fin de journée qu'elle allait lancer une opération terrestre pour les expulser.

Les combattants kurdes contrôlaient plusieurs quartiers d'Alep depuis le début de la guerre civile en 2011, et ils ont établi une zone semi-autonome dans le nord-est de la Syrie, le long de la frontière avec la Turquie qui fait pression pour que ce territoire repasse sous l'autorité de Damas.

L'émissaire américain pour la Syrie, Tom Barrack, a déclaré samedi sur la plateforme X qu'il avait rencontré le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman al Safadi à Amman pour consolider un cessez-le-feu et assurer le "retrait pacifique des forces kurdes d'Alep".

A Paris, le Quai d'Orsay a aussi appelé à l'arrêt des combats et demandé au gouvernement syrien de tenir sa promesse de "permettre un retrait digne des combattants" kurdes.

(Reportage de Khalil Ashawi, Mahmoud Hasano et Karam al-Masri à Alep, avec Orhan Qereman à Qamishli, rédigé par Maya Gebeily ; version française Tangi Salaün)