L’armée pakistanaise dit avoir tué 200 Afghans à la frontière

L'armée pakistanaise a annoncé dimanche avoir tué plus de 200 "talibans et terroristes affiliés" afghans lors d'affrontements à la frontière avec l'Afghanistan, selon un communiqué.

Reuters n'a pas pu confirmer ce chiffre de manière indépendante.

Les tensions entre le Pakistan et l'Afghanistan se sont intensifiées ces derniers mois, Islamabad accusant les talibans afghans de permettre à des groupes armés de mener des attaques transfrontalières depuis leur territoire.

Le gouvernement afghan, dirigé par les talibans depuis leur retour au pouvoir en 2021, nie toute implication dans ces violences.

