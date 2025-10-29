L'armée israélienne s'engage à respecter à nouveau la trêve à Gaza

(Actualisé avec nouveau bilan, communiqué de l'armée israélienne)

A BORD D'AIR FORCE ONE/JERUSALEM, 29 octobre (Reuters) -

L'armée israélienne s'est engagée mercredi à respecter à nouveau le cessez-le-feu dans la bande de Gaza après avoir bombardé le territoire palestinien et tué 104 personnes depuis mardi, selon un bilan des autorités sanitaires de l'enclave, en représailles à une attaque contre une de ses patrouilles.

Dans un communiqué, Tsahal a assuré qu'elle continuerait à appliquer l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre dernier tout en ripostant fermement à toute "violation".

Le président américain Donald Trump, qui a chapeauté ce fragile arrêt des hostilités, avait affirmé un peu plus tôt que la trêve n'était pas menacée et justifié la "riposte" israélienne.

"De ce que j'ai compris, (le Hamas) a abattu un soldat israélien", a déclaré Donald Trump aux journalistes présents à bord de l'avion présidentiel Air Force One qui le conduisait en Corée du Sud, dernière étape de sa tournée asiatique.

"Les Israéliens ont donc répondu, comme ils doivent le faire", a-t-il poursuivi. "Quand cela se produit, ils doivent répondre."

Cent quatre personnes ont été tuées dans ces frappes, selon les autorités sanitaires gazaouies, dont cinq personnes dans une maison située dans le camp de réfugiés de Bourej, dans le centre de la bande de Gaza, et cinq à bord d'une voiture à Khan Younès, dans le sud de l'enclave.

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le Hamas a libéré tous les otages qu'il détenait encore depuis son attaque contre Israël le 7 octobre 2023. Israël a relâché près de 2.000 détenus palestiniens, condamnés de longues peines ou arrêtés sans jugement depuis le début de sa campagne de représailles.

Le Hamas s'est également engagé à restituer les dépouilles de tous les otages morts mais déclare qu'il faudra du temps pour les localiser et les récupérer.

Israël estime que le groupe palestinien peut accéder aux dépouilles de la plupart des otages.

(Nidal al Mughrabi, Trevor Hunnicutt, Kanishka Singh et Maayan Lubell; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse, édité par Benjamin Mallet et Kate Entringer)