L'armée israélienne intercepte un missile tiré par les Houthis du Yémen
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 11:47

L'armée israélienne a déclaré mercredi avoir intercepté un missile lancé depuis le Yémen, tandis que les sirènes se déclenchaient à Tel-Aviv et dans plusieurs autres régions du pays.

Les Houthis du Yémen ont ensuite revendiqué cette attaque, affirmant avoir tiré deux missiles balistiques sur Tel-Aviv dans ce qu'ils ont qualifié de première réponse aux attaques israéliennes contre le Yémen.

Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont lancé des missiles et des drones à des milliers de kilomètres au nord, en direction d'Israël, dans ce que le groupe affirme être des actes de solidarité avec les Palestiniens.

Israël a riposté en bombardant les zones du Yémen contrôlées par les Houthis, notamment le port vital de Hodeïdah. Le dernier bombardement en date a tué de hauts responsables houthis, dont le chef du gouvernement.

Les Houthis, qui contrôlent les régions les plus peuplées du Yémen, attaquent également les navires en mer Rouge depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023.

(Nayera Abdallah, Tala Ramadan et Jana Choukeir, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

