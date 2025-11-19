 Aller au contenu principal
L'armée israélienne intensifie ses frappes au Sud-Liban, au moins un mort
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 17:03

L'armée israélienne a mené mercredi de nouvelles frappes contre des villages du Sud-Liban, où l'on déplore au moins un mort, intensifiant sa campagne aérienne contre ce qu'elle présente comme des infrastructures du Hezbollah.

Tsahal avait émis des ordres d'évacuation avant les bombardements, identifiant les bâtiments visés dans les localités de Deir Kifa, Chehour, Aainata et Tayr Filsay.

Des colonnes de fumée noire témoignaient du passage de la chasse israélienne.

Une personne a été tuée dans une autre frappe, sur le village d'Al Tiri, selon le ministère libanais de la Santé.

L'armée israélienne affirme avoir tué un membre du Hezbollah "chargé de rétablir la capacité" du groupe armé dans la zone.

Israël accuse le mouvement chiite soutenu par l'Iran de chercher à reconstituer son arsenal militaire en dépit du cessez-le-feu scellé en novembre 2024 après plus d'un an de conflit.

Mardi, l'armée israélienne a fait 13 morts dans un camp de réfugiés palestiniens à Saïda, dans le sud du Liban, selon le ministère libanais de la Santé. Tsahal assure que sa cible était une cellule du Hamas préparant des attaques contre l'Etat hébreu. Le mouvement palestinien a dénoncé une "pure fabrication", ajoutant qu'il ne s'implantait jamais dans les camps de réfugiés.

Un responsable du Hamas a déclaré mercredi à Reuters qu'aucun de ses membres ne figurait au nombre des victimes du bombardement de la veille.

(Reportage Elwely Elwelly et Laila Bassam ; version française Blandine Hénault et Sophie Louet, édité par Kate Entringer)

