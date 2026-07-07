L'armée israélienne fait au moins sept morts dans la bande de Gaza

(Actualisé avec nouveau bilan)

Des frappes aériennes et des tirs de l'armée israélienne ont fait au moins sept morts, dont un enfant, mardi dans la bande de Gaza, ont rapporté les autorités médicales du territoire palestinien.

Les secouristes gazaouis ont précisé qu'une frappe aérienne israélienne avait tué un homme et blessé deux enfants dans le quartier de Mawasi, à Khan Younès, dans le sud de l'enclave.

L'armée israélienne a déclaré à Reuters qu'elle avait pris pour cible un membre du Hamas.

Une seconde frappe aérienne israélienne a touché les environs d’un campement de tentes abritant des familles déplacées dans l'ouest de la ville de Gaza, tuant une personne et en blessant cinq autres, ont indiqué les secouristes.

Une troisième frappe aérienne à Khan Younès a fait un mort et trois blessés.

Tsahal a déclaré que ces deux autres frappes avaient également visé des combattants du Hamas.

Plus tard mardi, un Palestinien a été tué et neuf autres ont été blessés par des tirs israéliens près de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne n'a pas immédiatement commenté cet incident.

Le Comité de résistance populaire, milice armée gazaouie, a déclaré que l'une des deux frappes sur Khan Younès avait été fatale à l'un de ses dirigeants, Wahid Abou Salem.

Dans le quartier Tel Al-Haoua de Gaza, Tsahal a bombardé un véhicule, tuant trois personnes, dont un enfant, selon des sources médicales.

Israël mène régulièrement des frappes à Gaza depuis la conclusion, en octobre dernier, d’un cessez-le-feu avec le Hamas négocié par les États-Unis, Tsahal affirmant viser des combattants qui menacent ses forces ou qui ont pris part à l’attaque du 7 octobre 2023.

Le Hamas accuse Israël de violer le cessez-le-feu. Nikolaï Mladenov, envoyé spécial du Conseil de la paix à Gaza nommé par le président américain Donald Trump, a déclaré que les deux parties avaient enfreint l’accord.

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, plus de 1.070 Palestiniens, dont de nombreux civils, et quatre soldats israéliens ont été tués à Gaza, selon les chiffres publiés par les deux parties.

Le Hamas ne communique pas le nombre de ses combattants tués.

Les troupes israéliennes contrôlent plus de 60% de Gaza, patrouillant dans ce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu décrit comme une zone tampon destinée à dissuader les attaques du Hamas.

Le Premier ministre israélien affirme qu'Israël ne se retirera pas de ce territoire.

Les bombardements aériens et terrestres menés par Israël sur Gaza ont déplacé la quasi-totalité de la population, soit deux millions de personnes, dont la plupart vivent désormais dans des abris de fortune.

(Rédigé par Nidal al-Mughrabi; version française Etienne Breban, édité par Jean-Stéphane Brosse)