L'armée israélienne dit avoir récupéré la dépouille du dernier otage à Gaza

L'armée israélienne a déclaré lundi avoir récupéré la dépouille du policier israélien, Ran Gvili, le dernier otage détenu dans la bande de Gaza.

La restitution de tous les otages, morts comme vivants, détenus dans l'enclave palestinienne était une condition pour mener à bien la première phase du plan de paix à Gaza proposé par Donald Trump.

Le corps de Ran Gvili était retenu à Gaza depuis sa mort au kibboutz Alumim lors de l'attaque du Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre 2023.

(Rédigé par Alexander Cornwell; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)