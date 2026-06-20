L'armée israélienne a tué six personnes, dont un enfant, à Gaza-médecins

Des frappes et des tirs israéliens ont fait au moins six morts, dont un enfant, samedi dans la bande de Gaza, ont déclaré les autorités sanitaires de l'enclave.

Une frappe aérienne israélienne a tué quatre personnes, dont deux femmes et un enfant, dans un immeuble d'habitation de la ville de Gaza, ont-elles dit.

L'armée israélienne a dit avoir neutralisé un militant, sans donner plus de détails.

Une autre femme a été abattue à Beit Lahiya, dans le nord de la bande de Gaza, et au moins une personne a été tué lors d'un bombardement à Khan Younis, dans le sud de l'enclave, selon les autorités sanitaires.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 1.010 Palestiniens ont été tués depuis l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu en octobre dernier. Quatre soldats israéliens sont morts pendant la même période.

Le plan de paix présenté par Donald Trump est au point mort, faute d'accord sur la deuxième phase qui prévoit le désarmement du Hamas et le retrait de l'armée israélienne des territoires qu'elle occupe à Gaza.

(Rédigé par Nidal al-Mughrabi ; version française Tangi Salaün)