L'armée israélienne a ciblé un haut commandant du Hamas à Gaza

L'armée israélienne a mené samedi une frappe contre une voiture à bord de laquelle se trouvait un haut commandant du Hamas, Raed Saad, présenté comme l'un des architectes des attaques du 7 octobre 2023 en Israël, a déclaré un responsable militaire israélien.

Plusieurs médias israéliens rapportent que le responsable du mouvement islamiste a été tué, ce que ni Israël, ni le Hamas n'ont confirmé pour le moment.

Le bombardement qui s'est déroulé près de la ville de Gaza, a fait quatre morts, selon les services de santé locaux.

Raed Saad est considéré comme le chef des opérations de la branche armée du Hamas, les brigades Ezzedine al Qassam, et si sa mort est confirmée, il s'agirait du responsable du mouvement islamiste de plus haut rang tué par Israël depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans l'enclave en octobre.

Présenté par des sources internes au Hamas comme le numéro deux des brigades Ezzedine al Qassam, il avait auparavant dirigé le bataillon du Hamas le mieux équipé dans la ville de Gaza.

(Nidal al-Mughrabi au Caire et Maayan Lubell à Jérusalem ; version française Tangi Salaün)