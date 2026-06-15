L'Arcom met en demeure CNews de respecter "l’exigence d’expression pluraliste"

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L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique français (Arcom) a mis en demeure lundi la chaîne CNews de se conformer à "l'exigence d'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion".

Le non-respect de cette injonction soumettrait la chaîne ultra-conservatrice détenue par le milliardaire Vincent Bolloré à une procédure de sanction.

La chaîne, que ses détracteurs comparent à la chaîne américaine Fox News en raison de son format axé sur les opinions et de son ton polarisant, est accusée par les observateurs des médias et ses opposants de couvrir de manière quasi-constante les thèmes de l'immigration et de la sécurité, ce qui, selon eux, alimente les discours d'extrême droite.

L'Arcom a rendu cette décision après avoir examiné des heures de diffusion l'année dernière dans le cadre d'une enquête déclenchée par une saisine de l’organisation Reporters sans frontières.

S'adressant aux journalistes lundi, le président de l'Arcom, Martin Ajdari, a déclaré que l'examen de la couverture médiatique en mars 2025 avait révélé un "déséquilibre structurel" et partial, laissant peu de place aux points de vue opposés.

Il a souligné que le rôle de l'autorité de régulation n'était pas de contrôler les opinions, mais de veiller à ce que les médias offrent aux téléspectateurs une diversité de points de vue sur chaque sujet.

Cette décision intervient à moins d'un an de l'élection présidentielle, lors de laquelle les candidats de l’extrême droite figurent, selon les sondages, parmi les favoris.

La loi française de 1986 sur l'audiovisuel impose aux chaînes de télévision et aux stations de radio de garantir "l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme", incluant une diversité de points de vue, en particulier dans les programmes d'information et d'actualité.

De façon presque unique en Europe, les médias audiovisuels français sont tenus de comptabiliser le temps de parole des responsables politiques afin de s'assurer qu'il reflète globalement les résultats électoraux récents et les sondages d'opinion.

L'Arcom a également adressé un avertissement formel à la chaîne publique Radio France la semaine dernière, lui reprochant d'avoir sous-représenté le Rassemblement national, parti d'extrême droite, dans ses programmes. Elle peut infliger des amendes et, en dernier recours, retirer à une chaîne sa licence de diffusion.

(Reportage Michel Rose, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)