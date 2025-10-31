L'annonce de Trump sur les essais nucléaires sème craintes et confusion à Washington

par Phil Stewart, Idrees Ali, David Brunnstrom et Simon Lewis

Si le vice-amiral de la marine américaine Richard Correll pensait avoir une audition paisible, jeudi au Capitole, en vue de la confirmation de sa nomination comme commandant des forces nucléaires américaines, cet espoir s'est à coup sûr envolé la veille au soir.

Peu après 21h00 heure de Washington (jeudi 01h00 GMT), le président américain Donald Trump, alors sur le point de rencontrer son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud en épilogue de sa tournée asiatique, a effectué une annonce retentissante via les réseaux sociaux.

Il a déclaré avoir demandé au Pentagone de commencer "immédiatement" à tester les armes nucléaires américaines, justifiant cette décision par les essais effectués par d'autres puissances nucléaires et la volonté que les Etats-Unis ne prennent pas du retard face à la Russie et la Chine.

"La Russie est deuxième, et la Chine est une distante troisième, mais elles seront à niveau d'ici 5 ans", a-t-il écrit sur son réseau social Truth.

Jeudi matin, au cours d'une audition d'environ 90 minutes devant la commission sénatoriale des Forces armées, Richard Correll a été interrogé à de multiples reprises sur les commentaires du président américain par des élus perplexes, illustrant la confusion que le locataire républicain de la Maison blanche a provoquée à Washington et au-delà.

Le plus haut sénateur démocrate siégeant à la commission, Jack Reed, a demandé à Richard Correll si une reprise des explosions nucléaires expérimentales serait déstabilisatrice, avec le risque d'une course mondiale à l'arme atomique.

"Si je suis confirmé comme chef du commandement stratégique, mon rôle sera de fournir des avis militaires sur la voie à suivre s'agissant des essais", a-t-il déclaré, continuant tout au long de l'audition à répondre avec beaucoup de prudence aux questions des sénateurs.

A un moment donné, Angus King, sénateur indépendant, a cherché à savoir si le message publié par Donald Trump sur les réseaux sociaux pouvait faire référence à des tests des systèmes de lancement plutôt qu'à la détonation d'engins nucléaires.

"Je n'ai pas connaissance des intentions du président", a dit Richard Correll. "Je conviens que c'est propice à interprétation".

"BEAUCOUP À PERDRE ET PEU À GAGNER"

L'administration américaine n'a apporté jeudi aucune clarification à propos de l'annonce de Donald Trump, alors qu'un moratoire sur les détonations d'engins nucléaires est en place depuis 33 ans.

Selon des experts, reprendre de tels essais serait disruptif et s'accompagnerait du risque de provoquer une escalade de la part de rivaux des Etats-Unis, réveillant de douloureux souvenirs de la Guerre froide.

Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré que procéder à des essais faisait partie des démarches pour s'assurer que l'arsenal nucléaire de Washington fonctionne correctement.

Les Etats-Unis et d'autres puissances nucléaires s'abstiennent depuis longtemps de procéder à de quelconques détonations de têtes nucléaires, recourant plutôt à des simulations informatiques de pointe pour vérifier le bon fonctionnement de leur arsenal.

"Il n'y a aucune bonne raison pour les Etats-Unis de reprendre les explosions nucléaires expérimentales - en réalité tout le monde aux Etats-Unis serait moins en sécurité", a commenté Tara Drozdenko, directrice du programme de sécurité mondiale du think tank Union of Concerned Scientists.

Washington a "beaucoup à perdre et peu à gagner en reprenant les essais", a-t-elle ajouté.

Selon de nombreux analystes, Donald Trump, qui cherche régulièrement à renvoyer une image de puissance à des fins de négociation, avait vraisemblablement pour but d'envoyer un message à Moscou et à Pékin.

Dans le message qu'il publié sur Truth, à quelques minutes de sa rencontre à grands enjeux avec Xi Jinping, le président américain a dit avoir ordonné au Pentagone de procéder à ces essais sur un pied d'égalité avec d'autres puissances nucléaires.

"LEVIER"

Depuis le début du siècle, seule la Corée du Nord a procédé à une explosion nucléaire expérimentale - la dernière en 2017.

La Russie, qui a testé récemment deux nouvelles armes à propulsion nucléaire, est accusée par les Etats-Unis d'effectuer ce qui est considéré comme des essais à faible puissance et de manquer de transparence à propos de son programme nucléaire. Moscou n'a toutefois mené aucun essai nucléaire complet.

Un porte-parole du Kremlin a déclaré jeudi que le président russe Vladimir Poutine a prévenu par le passé que si un quelconque pays testait une arme atomique, alors Moscou ferait de même.

La Chine rejette de longue date les appels d'administrations américaines successives à la tenue de pourparlers sur le contrôle des armes nucléaires. Pékin, qui a entrepris de considérablement étoffer son arsenal nucléaire, met en avant le fait que la Russie et les Etats-Unis disposent pour l'heure de capacités nucléaires nettement plus importantes.

"Si l'objectif est de créer un levier pour contraindre la Chine à négocier, cela ne devrait pas fonctionner", a commenté James Acton, co-directeur du programme de politique nucléaire au think tank Carnegie Endowment for International Peace.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré jeudi que Pékin espérait que Washington respecterait son engagement en faveur d'un moratoire sur les essais nucléaires et les obligations fixées par le traité de non-prolifération.

D'après la fondation Ploughshares, qui a pour but de réduire la menace nucléaire, rompre le moratoire sur les essais nucléaires américains pourrait profiter aux rivaux des Etats-Unis en autorisant ces derniers à effectuer davantage de tests.

Historiquement, les Etats-Unis sont le pays ayant mené la majorité des explosions nucléaires expérimentales. Ils ont conservé les données rassemblées lors de leurs 1.030 essais effectués depuis 1945.

(Phil Stewart, Idrees Ali, Simon Lewis, David Brunnstrom, Timothy Gardner et Michael Martina; version française Jean Terzian)