L'année 2025 sera la 2ème ou 3ème année la plus chaude jamais enregistrée, avertit Copernicus

par Kate Abnett

L'année 2025 devrait être la deuxième ou la troisième année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, potentiellement dépassée seulement par la chaleur record de 2024, a déclaré mardi le service Copernicus sur le changement climatique (C3S) de l'Union européenne.

Ces données sont les dernières fournies par le C3S à la suite du sommet sur le climat COP30 du mois dernier, au cours duquel les gouvernements ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur de nouvelles mesures substantielles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Cette année devrait également clôturer la première période de trois ans au cours de laquelle la température moyenne de la planète a dépassé de 1,5 degré Celsius celle de la période préindustrielle (1850-1900), lorsque l'homme a commencé à brûler des combustibles fossiles à l'échelle industrielle, a indiqué C3S dans un bulletin mensuel.

"Ces étapes ne sont pas abstraites - elles reflètent le rythme accéléré du changement climatique", a affirmé Samantha Burgess, responsable stratégique pour le climat au C3S.

Les conditions météorologiques extrêmes ont continué à frapper des régions du monde entier cette année. Le typhon Kalmaegi a tué plus de 200 personnes aux Philippines le mois dernier. L'Espagne a connu les pires incendies de forêt depuis trois décennies en raison de conditions météorologiques qui, selon les scientifiques, ont été favorisées par le changement climatique.

L'année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée sur la planète.

Si les modèles météorologiques naturels entraînent des fluctuations de température d'une année à l'autre, les scientifiques ont mis en évidence une nette tendance au réchauffement des températures mondiales au fil du temps et ont confirmé que la principale cause de ce réchauffement était les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'utilisation de combustibles fossiles.

Les dix dernières années ont été les dix années les plus chaudes depuis le début des relevés, a déclaré l'Organisation météorologique mondiale au début de l'année.

Le seuil mondial de 1,5 degré Celsius est la limite du réchauffement que les pays se sont engagés, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat de 2015, à essayer de prévenir, afin d'éviter les pires conséquences du réchauffement.

Le monde n'a pas encore techniquement dépassé cet objectif - qui se réfère à une température mondiale moyenne de 1,5 degré Celsius au cours des décennies. Mais l'Onu a déclaré cette année que l'objectif de 1,5 degré Celsius ne pouvait plus être atteint de manière réaliste et a exhorté les gouvernements à réduire les émissions de CO2 plus rapidement, afin de limiter le dépassement de cette cible.

Les relevés de C3S remontent à 1940 et sont recoupés avec les relevés de température globale remontant à 1850.

(Rédigé par Kate Abnett, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)