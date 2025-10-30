L’Angola sort le chéquier pour affronter l’Argentine de Lionel Messi
Joan Laporta lui a bien appris l’art de la négo.
Les Palancas Negras mettent les petits plats dans les grands. Le 14 novembre prochain, l’Angola s’offre l’Argentine pour un amical de prestige, organisé dans la foulée des célébrations de l’indépendance (fêtée le 11 novembre). Une belle affiche, un joli symbole, et surtout un énorme chèque signé à Buenos Aires pour que Lionel Messi daigne poser les crampons à Luanda.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer