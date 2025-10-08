L'Allemagne va autoriser la police à abattre les drones suspects

Le drapeau national allemand flotte devant le bâtiment du Reichstag à Berlin.

par Sarah Marsh et Andreas Rinke

L’Allemagne va accorder à la police le pouvoir d’abattre les drones suspects, comme ceux qui ont perturbé les activités d'aéroports à travers l’Europe et que certains dirigeants européens attribuent à une guerre hybride menée par la Russie.

La nouvelle loi, adoptée mercredi par le cabinet et en attente d’approbation parlementaire, autorise explicitement la police à neutraliser les drones violant l’espace aérien allemand, y compris en les abattant en cas de menace aiguë ou de danger grave.

Parmi les autres techniques possibles figurent l’utilisation de lasers ou le brouillage des signaux pour couper les liens de commande et de navigation.

Des survols de drones non-identifiés jeudi et vendredi au-dessus de l'aéroport de Munich ont entraîné l'annulation et le détournement de dizaines de vols, affectant ainsi près de 10.000 passagers et conduisant les autorités à ouvrir une enquête.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré qu'il supposait que la Russie était derrière bon nombre de vols de drones à travers l’Allemagne le week-end dernier, mais qu’aucun n’était armé, se limitant à des vols de reconnaissance.

Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Moscou en 2022 et le soutien européen à Kyiv, les dirigeants de l’UE considèrent la Russie comme une menace majeure pour la sécurité du continent.

Le mois dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé à la mise en place d’un "mur de drones", un réseau de capteurs et d’armes destiné à détecter, suivre et neutraliser les drones suspects pour protéger le flanc oriental de l’Europe.

Mais certains estiment que les drones impliqués dans les récents incidents pourraient aussi avoir été lancés depuis l’intérieur de l’UE.

Avec cette loi, l’Allemagne rejoint d’autres pays européens qui ont récemment donné aux forces de sécurité le pouvoir d’abattre les drones violant leur espace aérien, notamment la Grande-Bretagne, la France, la Lituanie et la Roumanie.

Le texte précise que, pour écarter les dangers posés par les drones sur terre, dans les airs ou sur l’eau, la police "peut employer les moyens techniques appropriés contre le système, son unité de commande ou son lien de contrôle, si écarter le danger par d’autres mesures s’avérait vain ou considérablement entravé".

L’Allemagne a enregistré 172 perturbations du trafic aérien liées aux drones entre janvier et fin septembre 2025, contre 129 sur la même période l’an dernier et 121 en 2023, selon les données de la Deutsche Flugsicherung (DFS).

Cependant, abattre des drones pourrait s'avérer dangereux dans les zones urbaines densément peuplées, et les aéroports ne disposent pas nécessairement de systèmes de détection capables de signaler immédiatement leur présence.

(Version française Noémie Naudin, édité par Kate Entringer)