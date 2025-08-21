L'Allemagne annonce l'arrestation d'un Ukrainien soupçonné du sabotage de Nord Stream

La police italienne a arrêté un ressortissant ukrainien soupçonné d'avoir coordonné le sabotage des gazoducs Nord Stream en mer Baltique en septembre 2022, a annoncé jeudi le ministère public allemand.

Le suspect, identifié uniquement par son prénom Serhii et la première lettre, K., de son nom de famille, conformément aux lois allemandes protégeant la vie privée, sera présenté à un juge une fois extradé d'Italie vers l'Allemagne, a déclaré le bureau du procureur général dans un communiqué.

Il faisait partie d'un commando qui a placé des engins explosifs sur les gazoducs près de l'île danoise de Bornholm, au large de la côte méridionale de la Suède, a-t-il ajouté.

Le groupe avait appareillé du port de Rostock, sur la côte nord de l'Allemagne, à bord d'un voilier loué à une entreprise allemande avec l'aide de faux papiers d'identité obtenus grâce à des intermédiaires, a-t-il encore précisé.

Les carabiniers italiens ont arrêté l'individu sur la base d'un mandat d'arrêt européen dans la province de Rimini, a déclaré le ministère public allemand.

Les attaques contre le réseau de gazoducs Nord Stream transportant du gaz russe vers l'Europe occidentale n'ont jamais été revendiquées, la Russie et les Occidentaux se renvoyant dans un premier temps la responsabilité du sabotage.

(Rédigé par Rachel More, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)