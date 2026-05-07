L'agresseur présumé de la religieuse française à Jérusalem mis en examen

L'homme soupçonné d'avoir agressé une religieuse catholique française le 28 avril à Jérusalem a été mis en examen pour violences volontaires en raison de la religion, a annoncé jeudi le bureau du Procureur de l'Etat.

Le parquet a demandé le maintien en détention de Yonah Shreiber, un Israélien de 36 ans, jusqu'à son procès pour une agression "ayant causé des blessures motivée par l'hostilité en raison de la religion ainsi que pour violences volontaires", peut-on lire dans un communiqué.

La religieuse a subi des blessures au visage et à une jambe. Elle avait été poursuivie puis projetée à terre par le suspect alors qu'elle marchait dans une rue pavée près du tombeau de David, sur le mont Sion.

Des images de télésurveillance montrent l'homme coiffé d'une kippa courir derrière la soeur, la pousser dans le dos, puis lui donner un coup de pied alors qu'elle est au sol. Un passant est intervenu pour mettre fin à l'agression.

L'homme avait été arrêté le lendemain des faits.

"La sanction doit être exemplaire pour que cessent les actes anti-chrétiens qui se multiplient en Terre sainte et que la France, attachée à sa mission historique de protection des communautés et lieux saints catholiques, ne peut en aucun cas tolérer", avait déclaré sur X le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

(Reportage Emily Rose, version française Sophie Louet, édité par Jean-Stéphane Brosse)