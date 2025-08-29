 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'AFT adjugera €9,5 mlds-11,0 mlds d'OAT LT la semaine prochaine
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 11:00

BREF-L'AFT adjugera €9,5 mlds-11,0 mlds d'OAT LT la semaine prochaine

Pour plus de détails : ADJUOATLT

  • 11:11

    Encore 10 milliards de dettes supplémentaires au palmarès de notre Mozart de la finance. Quelle pointure !

