BREF-L'AFT adjugera €9,5 mlds-11,0 mlds d'OAT LT la semaine prochaine
Pour plus de détails : ADJUOATLT
(Zonebourse.com) - Plastivaloire s'envole de 24% après un relèvement de ses objectifs annuels, le fabricant de pièces plastiques complexes anticipant désormais une marge d'EBITDA supérieure à 8%, et non plus 'autour de 8%' comme estimé auparavant. Prenant en compte ... Lire la suite
Aux Antilles comme dans l'ensemble des Caraïbes, la mobilisation s'accentue, notamment en justice, pour tenter d'entraver les arrivées massives de sargasses, des algues brunes toxiques, et pousser les élus à trouver des solutions. Depuis 2011, des algues brunes ... Lire la suite
À la Une de la presse ce vendredi 29 août, le Premier ministre François Bayrou réitère ses critiques sur les boomers, qui devraient se montrer plus solidaires des jeunes face au problème de la dette. Et aussi : les traumatismes indélébiles de l'ouragan Katrina, ... Lire la suite
La 7ᵉ édition de la Rencontre des Entrepreneurs de France se tient les 27 et 28 août 2025 au Stade Roland-Garros. Au programme : des dizaines de plénières de haut niveau, plus de 150 intervenants français et internationaux issus du monde économique, politique, ... Lire la suite
