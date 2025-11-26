L'Afrique du Sud ne sera pas invitée au G20 en Floride en 2026, dit Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que l'Afrique du Sud ne recevrait pas d'invitation à participer au sommet du G20 l'année prochaine en Floride, après que les États-Unis ont boycotté le sommet des dirigeants à Johannesburg la semaine dernière.

Les dirigeants du Groupe des 20 ont adopté samedi une déclaration sur la crise climatique et d'autres défis mondiaux malgré les objections des États-Unis, ce qui a incité la Maison blanche à accuser l'Afrique du Sud d'utiliser sa présidence du groupe cette année comme une arme.

"À la fin du G20, l'Afrique du Sud a refusé de céder la présidence du G20 à un haut représentant de l'ambassade des États-Unis, qui a assisté à la cérémonie de clôture", a déclaré Donald Trump dans un message publié sur le réseau Truth Social.

"Par conséquent, sur mon ordre, l'Afrique du Sud ne recevra PAS d'invitation pour le G20 de 2026, qui sera organisé dans la grande ville de Miami, en Floride, l'année prochaine", a-t-il ajouté.

Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises que le gouvernement sud-africain persécutait la minorité blanche du pays et qu'il y avait eu un génocide des fermiers blancs, des déclarations qui ont été largement discréditées.

Un porte-parole de la présidence sud-africaine n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

(Rédigé par Bhargav Acharya à Toronto, avec Nellie Peyton à Johannesburg ; version française Kate Entringer)