L'AFP, à l'équilibre en 2024, poursuit son désendettement

L'Agence France-Presse (AFP) a réalisé en 2024 un bénéfice nettement réduit par rapport à l'année précédente, à 200.000 euros, et poursuivi son redressement financier, a-t-elle annoncé mardi.

Le conseil d'administration "a approuvé les comptes de l'exercice 2024, qui confirment la bonne trajectoire financière" suivie depuis sept ans, s'est félicitée la direction dans un communiqué.

Positif pour la sixième année consécutive, le résultat net consolidé atteint 0,2 million d'euros à taux réels, contre 1,1 million d'euro en 2023.

"En dépit des difficultés des clients médias partout dans le monde", les recettes commerciales de l'AFP ont progressé de 0,5% par rapport à 2023, à taux de change comparables, à 207,4 millions d'euros.

La compensation par l'Etat des coûts liés aux missions d'intérêt général de l'AFP s'est élevée à 118,9 millions d'euros, ayant été augmentée de 5%, conformément au nouveau contrat d'objectifs et de moyens entré en vigueur l'année dernière pour 5 ans.

Au total, l'Agence a enregistré un chiffre d'affaires de 326,4 millions d'euros (+2,1%).

Ses charges d'exploitation ont crû de 2,5%, à 303,5 millions d'euros, en raison des dépenses liées notamment à la couverture des conflits en Ukraine et entre Israël et le Hamas ou encore des Jeux olympiques et paralympiques.

L'AFP avait renoué avec les bénéfices en 2019, pour la première fois depuis 2013.

Son désendettement "se poursuit au rythme prévu", a assuré la direction. Passée de 50,2 millions d'euros début 2017 à 20,4 millions d'euros fin 2024, la dette "devrait être éteinte fin 2028", a-t-elle souligné.

Début 2025, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) a décidé de cesser son programme de fact-checking aux Etats-Unis, auquel participait l'AFP, également confrontée à l'arrêt d'un contrat avec l'US Agency for Global Media, un organisme public américain.

De quoi justifier "les efforts de diversification de ses revenus entrepris par l'agence auprès des acteurs non médias", selon la direction.

L'AFP est l'une des trois grandes agences mondiales d'information, avec AP et Reuters. Elle emploie 2.600 collaborateurs de 100 nationalités et fournit de l'information en six langues.

Elle jouit d'un statut particulier. Elle n'est pas une entreprise publique mais n'a pas d'actionnaires, et ses clients, dont l'Etat, siègent à son conseil d'administration.

Son PDG, Fabrice Fries, a été reconduit pour un deuxième mandat de cinq ans qui court depuis avril 2023.