L'affichage de l'origine des viandes sur les produits transformés validé par les sénateurs

"C'est une avancée inédite", selon la ministre de l'Agriculture Annie Genevard ( AFP / DENIS CHARLET )

Les sénateurs ont adopté mardi un amendement du gouvernement qui prévoit l'affichage de l'origine des viandes sur les produits transformés distribués dans les supermarchés, comme les lasagnes, le croque-monsieur ou le cassoulet.

"C'est une avancée inédite car, autant nous avons déjà l'origine affichée sur les viandes brutes, autant rien n'existe quand la viande intègre un plat transformé", avait déclaré lundi la ministre de l'Agriculture Annie Genevard après avoir déposé cet amendement à son projet de loi d'urgence agricole, actuellement examiné eu Sénat après son adoption par l'Assemblée.

Cette mesure s'ajouterait, si la loi est votée, à l'affichage obligatoire de l'origine des viandes dans les restaurants, en vigueur depuis février 2025 pour la volaille, les ovins et le porc, et depuis 2022 pour la viande bovine.

Le ministère a précisé mardi à des journalistes que le droit européen était contraignant sur l'affichage de l'origine des produits mais qu'il avait trouvé une "voie de passage" permise "s'il y a une forte demande des consommateurs et un lien avéré entre l'origine d'un produit et ses propriétés".

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard à l'Assemblée nationale à Paris le 24 juin 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

"Je considère que pour la viande française, c'est difficile de dire qu'il n'y a pas de lien entre son origine et ses propriétés, son goût, sa qualité, la variété des races, les modes d'élevage", a estimé Annie Genevard mardi, vantant des "conditions d'élevage plus vertueuses" en France.

L'obligation incombera aux industriels et l'origine devra être affichée clairement et non sous forme de QR code. Les plats transformés comportant moins de 8% de viande seront exemptés de cet affichage.

Les industriels devront indiquer le pays de naissance, d'élevage et d'abattage des animaux, avec des mentions simplifiées possibles ("Origine : France", "UE" ou "hors UE") quand il est possible de regrouper les trois catégories.

Le Sénat a aussi adopté une mesure similaire pour les produits issus de l'aquaculture, avec le soutien du gouvernement.

Le projet de loi d'urgence comporte également une obligation pour la grande distribution de communiquer son pourcentage annuel de produits d'origine française dans ses achats de marques de distributeurs.