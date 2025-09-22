 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'aéroport de Copenhague fermé en raison de la présence de drones
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 21:58

Le trafic aérien a été suspendu lundi soir à l'aéroport de Copenhague à la suite de l'observation de drones suspects, a annoncé la police danoise.

Entre deux et quatre "gros" drones ont été aperçus aux abords de l'aéroport, a déclaré un porte-parole de la police à Reuters.

Tous les décollages et atterrissages ont été suspendus à partir de 20h26 heure locale (18h26 GMT), selon le site FlightRadar. Au moins 15 vols ont été détournés vers d'autres aéroports, a précisé le site.

Un porte-parole de l'aéroport a confirmé que tout le trafic avait été interrompu, mais n'a pas souhaité faire d'autres commentaires.

(Reportage de Stine Jacobsen, version française Tangi Salaün)

