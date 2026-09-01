L'activité manufacturière ralentit en août aux Etats-Unis, sous les attentes

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L'activité manufacturière aux Etats-Unis a ralenti au mois d'août, faisant moins bien que les attentes des investisseurs, du fait d'un ralentissement de la production et des commandes, selon les données publiées mardi par la fédération professionnelle ISM.

Sur le mois écoulé, l'indice PMI mesurant cette activité s'est établi à 54,6%, soit un recul d'un point par rapport au mois précédent.

C'est en dessous de que ce qu'anticipaient les analystes, qui s'attendaient à voir l'indice reculer, mais dans une moindre proportion, à 55,3%, selon le consensus publié par MarketWatch.

"L'activité manufacturière aux Etats-Unis est restée en expansion mais elle a perdu du terrain dans un certain nombre de mesures clés, tels que les commandes nouvelles, les carnets de commandes et les importations", a détaillé la directrice de l'enquête, Susan Spence, citée dans le communiqué.

Il s'agit en effet du 22e mois d'affilée de croissance de l'activité pour les services, selon le communiqué d'ISM. Un secteur est considéré en croissance lorsque l'enquête ressort au-dessus de 50%, l'activité se contracte en deçà de cette valeur.

Parmi les sous-indices, le seul à avoir accéléré est celui lié aux livraisons, en progression de 0,4 point, mais à un rythme moins élevé que les moins précédents.

A l'inverse, le sous-indice lié aux commandes nouvelles a ralenti de 3 points, celui lié au carnets de commandes de 3,2 points et celui lié à l'emploi manufacturier de 1,6 point, même s'il reste au-delà des 50% et donc en progression.

Le sous-indice des prix est lui resté stable par rapport au mois précédent, à 71,1%, toujours tiré à des niveaux élevés par les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur les prix de l'énergie et du transport, qui se répercutent sur l'ensemble de la chaîne.

Parmi les bonnes nouvelles néanmoins pour le secteur, 15 des industries prises en comptes ont pointé être en croissance au mois d'août alors que seules deux étaient en contraction: la sylviculture et les produits chimiques.