information fournie par Boursorama avec AFP • 03/06/2026 à 18:10

L'activité dans les services repart en hausse en mai aux Etats-Unis

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

L'activité dans les services a rebondi au mois de mai aux Etats-Unis, faisant mieux qu'attendu par les marchés, profitant notamment d'une hausse des commandes nouvelles, selon les données publiées mercredi par la fédération professionnelle ISM.

Pour le mois écoulé, l'indice PMI mesurant cette activité s'est établi à 54,5%, près d'un point de mieux que le mois précédent, mettant fin à deux mois de recul consécutifs.

C'est au-dessus des attentes des analystes, qui s'attendaient certes à une amélioration mais moins marquée, anticipant un indice à 53,9%, selon le consensus publié par MarketWatch.

Il s'agit malgré tout du 23e mois d'affilée de croissance de l'activité pour les services, selon le communiqué d'ISM. Un secteur est considéré en croissance lorsque l'enquête ressort au-dessus de 50%, l'activité se contracte en deçà de cette valeur.

Dans le détail, dix-sept des secteurs sondés ont signalé une croissance de leur activité, trois de plus qu'en avril, un seul ayant souligné être confronté à une contraction.

L'indice profite également d'une hausse du sous-indice lié à l'activité commerciale ainsi que celui relatif aux commandes nouvelles.

Parmi les moins bonnes nouvelles cependant, le sous-indice pour les prix poursuit sa hausse, atteignant son plus haut niveau depuis août 2022, à 71,3%.

Dans le même temps, celui lié à l'emploi est de nouveau en légère baisse, restant en contraction à 47,9%.