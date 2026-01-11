Kyiv reste en partie privée de chauffage et d'électricité

Un millier d'immeubles d'habitation restaient privés de chauffage par un froid intense dimanche à Kyiv, selon les autorités locales, après la série de frappes russes contre les infrastructures énergétiques de la capitale ukrainienne.

Le président Volodimir Zelensky a déclaré que la Russie avait tiré 1.100 drones, plus de 890 bombes guidées et plus de 50 missiles balistiques, de croisière ou de moyenne portée contre l'Ukraine au cours de la semaine écoulée.

Vendredi, une frappe de missile a privé la quasi-totalité de la capitale ukrainienne d'eau, de chauffage et d'électricité, alors que les températures sont descendues en dessous de -10°C et devraient passer sous la barre des -20°C dans le courant de la semaine.

Depuis, l'approvisionnement en eau a été réparé mais l'électricité et le chauffage n'ont été qu'en partie rétablis.

"Le travail de réparation se poursuit. Cependant, l'approvisionnement énergétique de la capitale reste très difficile", a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, dans un message sur Telegram.

La Première ministre Ioulia Svyrydenko a dit espérer une amélioration significative de la situation d'ici jeudi.

"Pas un seul jour n'est passé cette semaine sans attaques contre les installations énergétiques et les infrastructures vitales", a-t-elle déclaré sur Telegram.

Le ministère de l'Energie a déclaré que les attaques russes dans la nuit de samedi à dimanche avaient provoqué de brèves coupures d'électricité dans les régions de Dnipropetrovsk et Zaporijjia, dans le sud-est du pays.

Volodimir Zelensky a dénoncé "la politique de terreur cynique de la Russie visant spécifiquement les civils".

(Rédigé par Pavel Polityuk, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)