Kushner et Witkoff en Israël pour parler de Gaza avec Netanyahu
information fournie par Reuters 24/01/2026 à 14:01

par Emily Rose et Steve Holland

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner se trouvaient samedi en Israël pour rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu, afin d'évoquer la situation à Gaza, ont déclaré à Reuters deux sources au fait du dossier, tandis que les autorités locales faisaient état de nouvelles violences dans l'enclave.

Washington a annoncé jeudi des projets pour une "nouvelle Gaza" reconstruite ex nihilo, comprenant des tours résidentielles, des centres de données et des complexes balnéaires.

Ce projet s'inscrit dans la volonté du président Donald Trump de faire avancer un cessez-le-feu conclu en octobre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza, des tirs israéliens ont tué samedi trois personnes, dont deux enfants, lors de deux incidents distincts dans le nord de la bande de Gaza.

Depuis le début de la guerre, le bilan s'élève à 71.654 morts à Gaza, dont 481 depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu d'octobre, selon les données des autorités de l'enclave.

Un porte-parole du bureau du Premier ministre israélien a confirmé que la réunion avec les émissaires américains était prévue, sans fournir de précisions.

Gaza a été largement détruite par la guerre déclenchée après l'attaque menée par le Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre 2023, qui a fait 1.200 morts selon les chiffres israéliens.

Le président du comité palestinien transitoire soutenu par les États-Unis pour administrer temporairement Gaza, Ali Shaath, a déclaré jeudi que le point de passage de Rafah – pratiquement la seule voie d'entrée et de sortie pour la quasi-totalité des plus de deux millions d'habitants de l'enclave – rouvrirait la semaine prochaine.

Israël souhaite limiter le nombre de Palestiniens entrant dans Gaza par le poste-frontière avec l'Égypte afin de permettre à davantage de personnes d'en sortir qu'il n'en entre, ont indiqué trois sources informées, avant la réouverture attendue.

Le point de passage aurait dû rouvrir durant la phase initiale du plan de Donald Trump visant à mettre fin à la guerre.

Washington a annoncé plus tôt ce mois-ci que le plan était entré dans sa deuxième phase, laquelle prévoit un retrait supplémentaire des troupes israéliennes de Gaza et la cession par le Hamas du contrôle de l'administration du territoire.

(Emily Rose à Jérusalem et Steve Holland à Washington; version française Nicolas Delame)

