Kosovo-Le Parlement élit un nouveau président, évite des élections anticipées

Le Parlement du Kosovo a élu l'économiste Justina Shiroka Pula à la présidence du pays, une fonction essentiellement honorifique, juste avant l'expiration du délai prévu par la Constitution, évitant ainsi de nouvelles élections anticipées.

Justina Shiroka Pula a recueilli 81 voix, soit une de plus que le nombre requis, mercredi en début de matinée. Si le Parlement n'était pas parvenu à élire de nouveau président, des élections législatives anticipées auraient dû être convoquées.

"Ce mandat n'appartient pas à une seule personne. Il appartient à nos citoyens. Je serai la présidente de tous les citoyens", a déclaré Justina Shiroka Pula après le vote.

L'élection de Justina Shiroka Pula intervient après que le parti au pouvoir du Premier ministre Albin Kurti, Vetevendosje, et le Parti démocratique du Kosovo ont conclu un accord visant à limiter les pouvoirs du tribunal spécial de La Haye chargé de juger les crimes de guerre au Kosovo a été conclu.

L'ancien président du Kosovo, Hashim Thaçi, a été condamné le mois dernier à 25 ans de prison pour meurtre, torture et détention illégale par ce tribunal, chargé de juger les crimes de guerre commis lors de l'insurrection de 1998-1999 qui a abouti à l'indépendance du pays.

La présidence est essentiellement honorifique au Kosovo, mais elle a souvent été source d'instabilité politique, une majorité des deux tiers au Parlement étant nécessaire pour élire un président.

Justina Shiroka Pula, née en 1953, est présidente de l'Académie des sciences et des arts du Kosovo et professeure d'économie. Elle a occupé le poste de ministre de l'Economie entre 2008 et 2011.

(Fatos Bytyci; version française Camille Raynaud)