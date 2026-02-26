Kim Jong-un veut développer les capacités nucléaires de la Corée du Nord

par Joyce Lee et Jack Kim

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a déclaré qu'il se concentrerait sur le développement de l'arsenal militaire de son pays et que l'amélioration des relations entre Pyongyang et Washington dépendait entièrement de l'attitude des Etats-Unis.

Kim Jong-un a affirmé lors du neuvième Congrès du Parti travailliste, au pouvoir en Corée du Nord, que le "statut international (du pays) s'est élevé de manière extraordinaire".

"La ferme volonté de notre parti est d'étendre et de renforcer la puissance nucléaire nationale, et d'exercer entièrement son statut d'Etat nucléaire", a-t-il dit selon l'agence de presse officielle nord-coréenne, KCNA.

"Nous nous concentrerons sur les projets visant à augmenter le nombre d'armes nucléaires et à étendre les moyens nucléaires opérationnels."

Kim Jong-un a toutefois laissé la porte ouverte à des discussions avec les Etats-Unis.

"Si les Etats-Unis reviennent sur leur politique de confrontation avec la Corée du Nord en respectant le statut actuel du pays, il n'y a pas de raison pour que nous n'arrivions pas à nous entendre avec eux", a-t-il dit, selon KCNA.

Le dirigeant nord-coréen a par ailleurs qualifié la Corée du Sud d'"ennemi le plus hostile" et a exclu des discussions avec son voisin, estimant que "l'attitude conciliante que le gouvernement sud-coréen actuel promeut en apparence est maladroitement trompeuse et grossière", a rapporté KCNA.

Pyongyang "peut initier une action arbitraire" si Séoul fait preuve d'un "comportement odieux" envers la Corée du nord.

"L'effondrement total de la Corée du Sud ne peut être écarté", a dit Kim Jong-un, selon KCNA.

(version française Camille Raynaud)