Kim Jong Un en route pour Pékin pour assister à un défilé militaire-Yonhap

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a quitté Pyongyang en train lundi pour assister à un défilé militaire à Pékin aux côtés des présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine, rapporte l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Kim Jong Un, qui se déplace rarement à l'étranger et qui assistera pour la première fois à un rassemblement diplomatique multilatéral de cette ampleur, est attendu mardi dans la capitale chinoise, selon l'agence.

Le dirigeant nord-coréen doit assister mercredi à la parade militaire organisée à Pékin pour commémorer la capitulation du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, ont indiqué les médias d'État chinois.

Le président russe Vladimir Poutine, qui entretient des relations étroites avec Kim Jong Un et bénéficie du soutien de la Corée du Nord pour sa guerre d'invasion en Ukraine, assistera également au défilé.

Le dirigeant nord-coréen devrait avoir des entretiens bilatéraux avec Vladimir Poutine comme avec Xi Jinping.

