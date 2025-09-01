 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kim Jong Un en route pour Pékin pour assister à un défilé militaire-Yonhap
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 12:55

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a quitté Pyongyang en train lundi pour assister à un défilé militaire à Pékin aux côtés des présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine, rapporte l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Kim Jong Un, qui se déplace rarement à l'étranger et qui assistera pour la première fois à un rassemblement diplomatique multilatéral de cette ampleur, est attendu mardi dans la capitale chinoise, selon l'agence.

Le dirigeant nord-coréen doit assister mercredi à la parade militaire organisée à Pékin pour commémorer la capitulation du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, ont indiqué les médias d'État chinois.

Le président russe Vladimir Poutine, qui entretient des relations étroites avec Kim Jong Un et bénéficie du soutien de la Corée du Nord pour sa guerre d'invasion en Ukraine, assistera également au défilé.

Le dirigeant nord-coréen devrait avoir des entretiens bilatéraux avec Vladimir Poutine comme avec Xi Jinping.

(Rédigé par Hyunjoo Jin et Joyce Lee; version française Tangi Salaün; édité par Augustin Turpin)

Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 13:50

    Tous les dictateurs du coin se réunissent... bientôt, Trump sera invité..

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank