Kim Jong Un décore ses soldats déployés en soutien de la Russie contre l'Ukraine
information fournie par AFP 22/08/2025 à 10:53

Photo non datée publiée par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, le 22 août 2025, du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un agenouillé devant des portraits de soldats morts au combat pour la Russie contre l'Ukraine, lors d'une cérémonie au siège du Parti des travailleurs de Corée à Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )

Des images diffusées vendredi par les médias d'Etat nord-coréens ont montré Kim Jong Un agenouillé devant les portraits de soldats morts au combat pour la Russie contre l'Ukraine, et embrassant un survivant du conflit.

Lors d'une cérémonie qui est tenue au siège du Parti des travailleurs de Corée à Pyongyang, Kim Jong Un a salué les soldats "héroïques" et "admirables", revenus après avoir enduré "les rafales de balles et les bombes".

Les images montrent le dirigeant nord-coréen, apparemment sous le coup de l'émotion, embrassant un soldat qui semble bouleversé, le visage contre le torse de son chef.

Photo non datée, publiée le 22 août 2025 par l'agence nord-coréenne KCNA, d'un soldat nord-coréen ayant combattu pour la Russie contre l'Ukraine, dans les bras du dirigeant Kim Jong Un, lors d'une cérémonie au siège du Parti des travailleurs de Corée à Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )

On peut également voir le dirigeant s'agenouiller devant le portrait d'un soldat tombé au combat, avant de déposer des médailles et des fleurs devant d'autres.

Le dirigeant a également décerné, selon l'agence KCNA, le titre de "héros de la république populaire démocratique de Corée", le nom officiel de la Corée du Nord, aux commandants qui ont combattu dans des opérations à l'étranger et "accompli des exploits remarquables".

En avril, la Corée du Nord a confirmé pour la première fois qu'elle avait déployé un contingent de ses soldats face aux troupes ukrainiennes aux côtés des troupes russes.

Photo non datée, publiée par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA le 22 août 2025, du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un (c) décorant un soldat lors d'une cérémonie au siège Parti des travailleurs de Corée à Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )

Les services secrets de la Corée du Sud et de pays occidentaux ont affirmé que Pyongyang avait envoyé plus de 10.000 soldats dans la région de Koursk en 2024, ainsi que avec des obus d'artillerie, des missiles et des systèmes de roquettes à longue portée.

Environ 600 soldats nord-coréens ont été tués et des milliers ont été blessés en combattant pour la Russie, selon Séoul.

Pyongyang et Moscou sont liés par un accord de sécurité et de défense depuis 2024.

Guerre en Ukraine
