Kevin Warsh, de la Fed, affirme que tout changement de politique concernant le bilan ne sera pas une surprise

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Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi que , bien qu’il n’ ait pas changé d’avis sur la nécessité de réduire le bilan important de la banque centrale, tout changement notable de politique à cet égard prendra du temps et fera l’objet d’une communication claire.

“Les décisions feront l’objet d’un débat public approfondi, seront bien comprises et ne seront mises en œuvre qu’une fois que les marchés financiers en auront saisi toute la portée”, a déclaré Kevin Warsh lors d’un événement organisé par la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal.

“Il nous a fallu environ 18 ans pour en arriver à ce bilan colossal, qui, selon mon point de vue subjectif, frôle la politique budgétaire”, et il faudra un certain temps pour déterminer la voie à suivre. “Je garde l’esprit ouvert sur cette question — nous n’allons pas préjuger de l’issue, mais je souhaite que la politique des taux d’intérêt” soit le principal outil utilisé par la banque centrale, a déclaré le responsable. “Mes quatre semaines passées à la Fed ne m’ont pas fait changer d’avis” sur le fait que les avoirs de la Fed devraient être réduits, a déclaré Kevin Warsh. Kevin Warsh a réintégré la Fed en mai après avoir longtemps critiqué la banque centrale pour la taille considérable de son bilan, qui s’élève désormais à 6 700 milliards de dollars. Ce chiffre est en baisse par rapport au pic de 9 000 milliards de dollars atteint en 2022, mais il reste bien supérieur aux 4 200 milliards de dollars enregistrés juste avant le début de la pandémie de COVID-19 en 2020 et au montant inférieur à 1 000 milliards de dollars observé avant le début de la crise financière il y a deux décennies. À plusieurs reprises, la Fed a racheté des montants colossaux de titres du Trésor et de créances hypothécaires afin de stabiliser les marchés financiers en période de tension et de renforcer l’effet de relance de la politique conventionnelle des taux d’intérêt. Cela a conduit la Fed à détenir des actifs bien plus importants qu’auparavant et a donné naissance à un ensemble complexe d’outils destinés à gérer la liquidité du marché à une époque où les institutions financières détiennent d’énormes réserves. Les économistes et certains responsables de la Fed estiment que celle-ci pourra encore réduire ses avoirs en autorisant les banques à détenir moins de liquidités d’urgence, même si cela pourrait accroître le risque de troubles liés à la stabilité financière. Cela dit, la manière dont la Fed gère actuellement les taux d’intérêt et les conditions du marché monétaire limite en fin de compte la mesure dans laquelle la banque centrale peut réduire ses avoirs sans déstabiliser les marchés. La plupart des experts estiment que toute évolution vers une réduction des avoirs de la Fed prendra un certain temps, compte tenu de la complexité de la question.