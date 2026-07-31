Kevin Warsh a évoqué la modification de la fréquence des réunions de politique monétaire de la Fed, rapporte le NYT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a évoqué cette semaine l'idée de réduire le nombre de réunions régulières au cours desquelles la Fed fixe ses taux d'intérêt, a rapporté vendredi le New York Times.
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