Kevin Warsh a évoqué la modification de la fréquence des réunions de politique monétaire de la Fed, rapporte le NYT

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Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a évoqué cette semaine l'idée de réduire le nombre de réunions régulières au cours desquelles la Fed fixe ses taux d'intérêt, a rapporté vendredi le New York Times.