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Kevin Warsh a évoqué la modification de la fréquence des réunions de politique monétaire de la Fed, rapporte le NYT
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 22:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a évoqué cette semaine l'idée de réduire le nombre de réunions régulières au cours desquelles la Fed fixe ses taux d'intérêt, a rapporté vendredi le New York Times.

Banques centrales
Kevin Warsh
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