Kevin Hassett, de la Maison Blanche, estime que la croissance des centres de données devrait se poursuivre

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Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, a déclaré vendredi à CNBC qu’il existait un vaste potentiel de croissance pour les centres de données et que l’administration estime que ce devait être aux collectivités locales de décider d’accueillir ou non ces projets.