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Kevin Hassett, de la Maison Blanche, estime que la croissance des centres de données devrait se poursuivre
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 15:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, a déclaré vendredi à CNBC qu’il existait un vaste potentiel de croissance pour les centres de données et que l’administration estime que ce devait être aux collectivités locales de décider d’accueillir ou non ces projets.

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