Keir Starmer va rencontrer Xi Jinping pour rétablir les liens entre la GB et la Chine

par Andrew MacAskill

Le Premier ministre britannique Keir Starmer rencontrera jeudi à Pékin le président chinois Xi Jinping pour des discussions visant à renforcer la relation économique entre la Grande-Bretagne et la Chine.

Keir Starmer, qui effectue une visite de quatre jours en Chine, doit s'entretenir pendant 40 minutes avec Xi Jinping au Palais de l'Assemblée du peuple avant un déjeuner.

Le chef du gouvernement britannique rencontrera également jeudi le Premier ministre Li Qiang et le plus haut responsable parlementaire chinois, Zhao Leji.

L'amélioration des relations entre la Grande-Bretagne et la Chine est l'une des priorités de Keir Starmer, qui espère ainsi dynamiser l'économie britannique.

Il s'agit de la première visite en Chine d'un dirigeant britannique en huit ans et le déplacement de Keir Starmer intervient dans un contexte de tensions entre la Grande-Bretagne et son étroit allié de longue date, les Etats-Unis.

La Chine souhaite elle aussi rétablir les liens avec la Grande-Bretagne, décrivant la relation entre les deux pays comme se trouvant à un "moment crucial".

"La Chine est prête à saisir cette visite comme une occasion de renforcer la confiance politique mutuelle avec la Grande-Bretagne, d'approfondir la coopération pratique et d'unir leurs efforts et leurs contributions en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité mondiales", a écrit mercredi l'agence de presse officielle chinoise Xinhua dans un éditorial.

RELATION "MATURE"

S'exprimant devant des chefs d'entreprises quelques heures après son arrivée en Chine mercredi, Keir Starmer a déclaré que l'heure d'une relation "mature" entre la Grande-Bretagne et la deuxième économie mondiale était venue.

Downing Street a annoncé que Keir Starmer et Xi Jinping annoncerait que la Grande-Bretagne et la Chine travailleraient ensemble pour s'attaquer aux gangs impliqués dans le trafic d'immigrants illégaux.

Dans l'avion qui l'emmenait en Chine, Keir Starmer a dit aux journalistes qu'il "aborderait les questions qui le devaient" en matière de droits de l'homme avec le président chinois.

Le fait que plus de 50 chefs d'entreprises accompagnent le chef du gouvernement britannique indique toutefois que la priorité de ce déplacement reste la relation économique entre la Grande-Bretagne et la Chine.

"Tout ce que vous faites ici, tout ce que je fait ici, est axé sur la manière dont nous pouvons aider les gens chez eux", a dit mercredi Keir Starmer aux chefs d'entreprises.

(Andrew MacAskill, avec Colleen Howe et John Geddie; version française Camille Raynaud)