Kalshi pourrait se diriger vers une confrontation devant la Cour suprême, selon son directeur général

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Un conflit juridique opposant les marchés prédictifs aux États américains quant à savoir qui devrait réglementer ce secteur pourrait finir par être porté devant la Cour suprême, a déclaré à Reuters Tarek Mansour, cofondateur de Kalshi.

« Je pense que les choses se dérouleront comme elles doivent se dérouler », a déclaré M. Mansour, qui est directeur général de la plateforme, lors du podcast “Econ World” de Reuters.

Des dizaines d’États ont engagé des poursuites judiciaires concernant les transactions liées au sport sur Kalshi, une plateforme de marchés prédictifs qui propose à ses utilisateurs des paris “oui ou non” sur des sujets aussi variés que le parti politique qui contrôlera le Congrès après les élections de mi-mandat du mois prochain ou le vainqueur de la saison actuelle de “Dancing with the Stars”.

Les États affirment que les marchés de prédiction tels que Kalshi sont soumis aux lois étatiques sur les jeux d’argent et aux taxes qui s’y rapportent. Kalshi soutient que ses paris ne relèvent pas des jeux d’argent et devraient être exemptés de toute surveillance étatique. L’entreprise affirme que les contrats sportifs négociés sur sa plateforme constituent une forme de produit dérivé financier et sont soumis à la réglementation fédérale de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Les cours d’appel fédérales ont jusqu’à présent rendu des décisions divergentes, Kalshi ayant eu le dessous dans certaines affaires récentes. La plateforme a toutefois remporté une importante victoire en appel dans le cadre de l’action intentée contre elle par le New Jersey, qui a demandé un réexamen par la Cour suprême.

M. Mansour a refusé de commenter les chances de victoire de Kalshi si la Cour suprême acceptait de se saisir de l’affaire, mais a déclaré que la société était très confiante quant à sa position juridique.

« Franchement, la loi et son cadre sont très, très clairs et, vous savez, que les gens considèrent ou non un match sportif comme un jeu, cette loi sur les marchés à terme a donné à la CFTC le pouvoir de décider de ce qu’il convient de faire de ce jeu et de le réglementer comme elle l’entend, et c’est exactement ce qu’elle fait. »

L’avenir d’un secteur en plein essor est en jeu. Le marché des pronostics a connu une forte croissance ces dernières années, porté par l’explosion des paris sportifs, ce qui a contribué à faire grimper la valorisation de Kalshi à environ 40 milliards de dollars lors d’un nouveau tour de table, selon des sources proches du dossier.

M. Mansour a indiqué que le sport représentait actuellement près de 65 % de son chiffre d’affaires, contre environ 95 % il y a neuf mois.

Une victoire de Kalshi devant la Cour suprême pourrait consolider sa position de leader sur les marchés de prédiction et renforcer sa volonté de devenir une plateforme de transactions tout-en-un pour un large éventail de classes d’actifs, en concurrence avec les poids lourds traditionnels des marchés boursiers, tels que CME Group et Intercontinental Exchange, la société mère de la Bourse de New York. Une défaite exposerait l’entreprise à la pression des États souhaitant maintenir un contrôle strict sur les jeux d’argent et pourrait réduire ses bénéfices issus des paris sportifs.