 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kallas (UE) réticente à une venue de Poutine à Budapest
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 11:12

Kaja Kallas, haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères, a déclaré lundi que la possible venue de Vladimir Poutine en Hongrie, pays membre de l'UE, pour d'éventuels pourparlers sur la guerre en Ukraine ne serait pas une bonne chose.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il rencontrerait prochainement son homologue russe à Budapest.

Kaja Kallas a déclaré à son arrivée à un conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Luxembourg que les efforts de Donald Trump pour tenter de parvenir à la paix entre la Russie et l'Ukraine étaient bienvenus mais qu'il était aussi important que le président ukrainien Volodimir Zelensky s'entretienne avec Vladimir Poutine.

"L'Amérique a beaucoup de force pour faire pression sur la Russie afin de l'amener à la table des négociations. Si elle en fait usage, alors bien sûr c'est une bonne chose si la Russie met fin à cette guerre", a-t-elle dit aux journalistes.

Vladimir Poutine est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI), que la Hongrie a entrepris de quitter. La Russie rejette les accusations portées à son encontre dans le cadre de la guerre en Ukraine et considère que la CPI n'est pas compétente.

"En ce qui concerne Budapest, non ce n'est pas une bonne chose (...) de voir qu'une personne visée par un mandat d'arrêt de la CPI vient dans un pays européen", a dit Kaja Kallas, ajoutant que "la question est de savoir si cela produira le moindre résultat".

Volodimir Zelensky s'est dit disposé à venir à Budapest si un sommet à trois ou des discussions indirectes étaient organisées.

Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a jugé pour sa part que la venue de Vladimir Poutine en Hongrie n'aurait de sens que si elle aboutissait à un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat tandis que son homologue néerlandais, David van Weel, a déclaré que "le plus important est de disposer d'une table de négociation".

Le Lituanien Kestutis Budrys a en revanche déclaré que "la seule place pour Poutine en Europe (est) à La Haye, devant le tribunal, pas dans l'une de nos capitales".

(Lili Bayer, Louise Rasmussen, Anne Kauranen et Geert De Clercq, rédigé par Inti Landauro, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 11:23

    C est l occasion de confondre son avion avec un drone, ou de dépêcher par surprise le tribunal de la Haye. Plus sérieusement, pas de tapis rouge pour lui en Europe !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin
    "Nous avons failli", admet Darmanin après le vol au Louvre
    information fournie par Reuters 20.10.2025 11:32 

    Le spectaculaire cambriolage commis dimanche matin au musée du Louvre à Paris ne prouve pas un "délitement de l'Etat" mais "nous avons failli", a déclaré lundi le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Des bijoux d'une valeur "inestimable", selon les autorités, ... Lire la suite

  • Un camion de pompiers près d'un immeuble résidentiel où s'est déclaré un incendie, le 20 octobre 2025 à Lyon, dans le Rhône ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )
    Quatre morts dans l'incendie d'un sous-sol d'immeuble à Lyon
    information fournie par AFP 20.10.2025 11:30 

    Deux femmes et deux hommes, probablement des squatteurs, sont décédés lundi dans un incendie au sous-sol d'un immeuble de dix étages du 3e arrondissement de Lyon, qui s'est déclenché vers 5H00 du matin et a été rapidement éteint. Les personnes décédées ont été ... Lire la suite

  • STEF : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    STEF : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • X-FAB : La tendance baissière peut reprendre
    X-FAB : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank