Justin Sun, investisseur de World Liberty, affirme que l'entreprise de crypto-monnaie de Trump a "secrètement" installé un outil pour geler les avoirs des utilisateurs

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* Sun affirme que World Liberty a intégré une "fonction de blacklistage par porte dérobée"

* N'apporte pas de preuve de cette allégation, cite le gel de ses jetons World Liberty

* World Liberty publie un message sur X en réponse: « Nous détenons la vérité. Rendez-vous au tribunal. »

par Tom Wilson

Un investisseur majeur de la crypto-entreprise World Liberty Financial du président américain Donald Trump a affirmé que l'entreprise avait "secrètement" mis en place un outil pour geler et restreindre unilatéralement les avoirs privés de son jeton WLFI.

Dans des messages publiés dimanche sur la plateforme de médias sociaux X, l'entrepreneur en cryptographie Justin Sun a déclaré, sans fournir de preuves, que World Liberty avait intégré ce qu'il a décrit comme une "fonction de blacklistage par la porte dérobée" dans les contrats basés sur la blockchain utilisés pour les jetons.

Cette mesure, écrit Justin Sun, donne à World Liberty le "pouvoir unilatéral" de "geler, restreindre et effectivement confisquer les droits de propriété" de tout détenteur de jetons, sans motif et sans recours. Reuters n'a pas été en mesure d'établir si World Liberty dispose d'un tel outil ou l'utilise. L'agence de presse n'a pas non plus été en mesure d'obtenir des précisions sur les activités commerciales de Sun.

Le compte officiel de World Liberty sur X a publié une réponse aux allégations de Sun dimanche: « Nous avons les contrats. Nous avons les preuves. Nous avons la vérité. On se voit au tribunal, mon pote. »

Contacté pour un commentaire, un porte-parole de la société a renvoyé Reuters à ses publications sur X. Sun n'a pas répondu à un message de Reuters sur Telegram et son porte-parole n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

World Liberty est la plus importante des entreprises cryptographiques lucratives cofondées par la famille Trump. Lors de son lancement en 2024, la société de crypto-monnaie a déclaré qu'elle donnerait le pouvoir sur les flux financiers aux petits investisseurs via une application de "finance décentralisée", qui n'a toujours pas été lancée. Elle a généré plus de 460 millions de dollars de revenus pour la famille Trump au cours du premier semestre 2025, selon une analyse de Reuters publiée l'année dernière.

À la fin de l'année 2024, Sun est devenu le plus grand investisseur connu du public dans la toute jeune World Liberty, en dépensant des dizaines de millions de dollars pour le jeton WLFI et en étant nommé conseiller de l'entreprise. Il a ensuite augmenté ses avoirs pour atteindre au moins 75 millions de dollars de jetons, selon ses messages sur les médias sociaux de janvier 2025.

En 2024, Sun a déclaré à un journaliste du New York Times que son investissement était un vote de confiance dans ce qu'il a appelé "l'excellent projet" de la famille Trump.

En mars, la Securities and Exchange Commission a réglé un procès intenté en 2023 contre Sun pour un montant de 10 millions de dollars. Le procès portait sur des allégations de fraude, de vente de titres cryptographiques non enregistrés et de dissimulation de paiements à des célébrités pour promouvoir ses produits. Sun n'a pas admis avoir commis d'actes répréhensibles.

Les déclarations de risque de World Liberty indiquent que la société peut bloquer et geler les adresses de portefeuilles et les jetons associés qui, selon elle, sont associés à l'illégalité ou à une activité qui viole ses conditions. D'autres sociétés de cryptographie, comme Tether, émetteur du plus grand stablecoin au monde, ont également la possibilité de geler les jetons des utilisateurs. L'entreprise le fait généralement lorsqu'elle soupçonne une utilisation illégale, ou à la suite de demandes des forces de l'ordre, selon des déclarations antérieures de Tether.

La SEC a refusé de commenter les règles américaines relatives à ce type de gel. Les crypto-monnaies restent une zone grise réglementaire aux États-Unis, la SEC n'ayant pas de compétence générale sur le secteur. Dans le message publié dimanche sur X, Justin Sun a affirmé qu'il était la "première et la plus grande victime" de l'outil présumé de World Liberty, soulignant le gel de ses avoirs du jeton en septembre. À l'époque, World Liberty a déclaré qu'il ne cherchait pas à mettre qui que ce soit sur liste noire et qu'il répondait à "des activités malveillantes ou à haut risque qui pourraient nuire aux membres de la communauté". Lundi, Justin Sun a cité sur X des enregistrements de blockchain non spécifiés qui, selon lui, montraient comment son portefeuille numérique avait été "blacklisté" par un compte unique doté de pouvoirs administratifs spéciaux.

Justin Sun a affirmé qu'il s'agissait d'une preuve qu'"une personne - un seul individu" chez World Liberty avait le pouvoir de geler les actifs de n'importe quel détenteur de jetons. « Qui est cette personne? » a-t-il écrit.

Reuters n'a pas été en mesure d'examiner les documents, que Sun n'a pas partagés.