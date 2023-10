"Just Go" : dans les TER de Nouvelle-Aquitaine, montez sans payer

La SNCF teste une nouvelle solution pour acheter son billet avec un smartphone, au moment de prendre le train, en étant débité en fin de mois.

Un TER à la gare de Bordeaux Saint-Jean le 15 septembre 2014. ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

L'entreprise teste une nouvelle méthode de paiement dans les TER de la région Nouvelle-Aquitaine, qui permet aux voyageurs de régler à la fin du mois l'ensemble de leurs trajets effectués, sur les lignes où il n'est pas nécessaire de réserver à l'avance. Concrètement, les usagers peuvent cliquer sur le service JustGo disponible sur la page "Billets" de l'application SNCF Connect, et ainsi signaler s'ils montent ou descendent d'un train. Grâce à la géolocalisation, "l'application détecte le trajet réalisé et facture en fin de mois le voyageur, en lui garantissant le meilleur tarif possible selon sa consommation réelle" , a expliqué SNCF Voyageurs jeudi.

"JustGo" est déployé en Nouvelle-Aquitaine depuis début septembre. Mais la méthode est prête à être mise en place dans toutes les régions et agglomérations qui le souhaitent. "Des contacts seront pris dans les prochains mois avec les autres régions organisatrices de TER pour leur proposer de faire bénéficier ce service aux voyageurs de leur territoire", précise SNCF Voyageurs.

Cette solution de paiement a été développée par SNCF Connect & Tech pour le compte de SNCF Voyageurs TER. Une phase expérimentale d'un même service, développé par un prestataire externe, avait déjà été lancée en Nouvelle-Aquitaine en 2021. L'initiative avait connu un certain succès, d'après SNCF Voyageurs, puisqu'elle avait compté "3.500 inscrits et 95% d'utilisateurs satisfaits".

La région Occitanie a lancé un programme similaire en août , avec son offre "+=Flex", destinée aux 27-59 ans. Pour y accéder, les voyageurs, réguliers ou occasionnels, doivent préalablement télécharger l'application gratuite Fairtiq. Ensuite, il suffit de se rendre dans une gare et de lancer l'application, qui les localise et crée automatiquement le titre de transport. Elle reconnaît ensuite la gare de descente. Les tarifs diminuert en fonction du nombre de déplacements effectués sur un mois.