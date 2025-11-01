Joybuy, le nouveau géant chinois du e-commerce qui inquiète

L'ambition est claire : faire de l'ombre à Amazon. Avec un catalogue extrêmement riche où figurent des marques connues dans le monde entier et des produits chinois, la plateforme chinoise d'e-commerce Joybuy – propriété du groupe JD.com, cotée à la Bourse de Hongkong et au Nasdaq – vient de débarquer en France et ne fait pas que des ravis. Les commerçants français, déjà remontés contre l'implantation dans l'Hexagone de Shein et Temu, voient d'un mauvais œil l'arrivée de ce nouveau géant du e-commerce chinois.

Joybuy dispose d'une clientèle de plus de 600 millions de personnes dans son pays d'origine et entend bien gagner d'autres territoires en proposant notamment une image de prix défiant toute concurrence et en mettant en avant une façade de qualité pour se distinguer de ses rivaux dans le domaine de la vente en ligne.

Commerce en ligne : l'Europe sous un déluge d'importations chinoisesLes commerçants français ne l'entendent pas de cette oreille et montent au créneau, avançant, par la voix du président de la Fédération française des associations de commerçants (FFAC), Lionel Saugues, qu'avec « ce type d'acteur, on a affaire à une concurrence déloyale ».

« Que veulent les Français pour l'avenir de nos cœurs de ville ? » interroge le président de la FFAC, dans un appel à la population auprès de France Info. « Il est temps que le consommateur