JO-Deuxième vente de billets en août pour Los Angeles 2028

Les organisateurs des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 ont annoncé mercredi une deuxième campagne de vente de billets entre le 10 et le 20 août après en avoir vendu plus de quatre millions lors d'une première phase.

Les habitants de Los Angeles et d'Oklamaha City ont acheté près de trois quarts des billets mis en vente lors de cette première phase, dont environ 500.000 billets à 28 dollars l'unité et 95% des billets proposés à moins de 100 dollars, a précisé LA28.

La deuxième vente concernera tous les sports à tous les prix, en fonction des disponibilités. Les acquéreurs potentiels doivent s'inscrire d'ici le 22 juillet pour un tirage au sort, qui attribuera au hasard des créneaux horaires pour tenter d'obtenir des billets. Les personnes sélectionnées seront informées les 6 et 7 août.

Une autre prévente sera organisée du 29 au 31 juillet pour les détenteurs de cartes Visa. Les personnes sélectionnées dans ce cadre ne pourront pas participer à la vente d'août.

Chaque acheteur pourra obtenir un maximum de 12 billets, plus 12 autres pour les matches de football du tournoi olympique. Un plafond de quatre billets s'applique aux cérémonies d'ouverture et de clôture et est comptabilisé dans le quota de 12.

Les billets de la première vente ont été obtenus par des acquéreurs en provenance de 85 pays et de l'intégralité des 50 Etats des Etats-Unis.

Los Angeles accueillera les JO d'été pour la troisième fois après 1932 et 1984.

(Rory Carroll, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)