JO 2030-Le directeur de la communication des Alpes françaises 2030 quitte le comité d'organisation

(Actualisé avec détails et réaction ministre des Sports)

par Vincent Daheron

Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 (Cojop) dans les Alpes françaises a annoncé vendredi le départ de son directeur de la communication, Arthur Richer, un mois après la démission de sa directrice des opérations, Anne Murac.

"Le Cojop Alpes françaises 2030 annonce le départ d’Arthur Richer, directeur de la communication", est-il écrit dans le communiqué du Cojop, qui ne précise pas les raisons de ce départ.

Une source proche du comité a expliqué à Reuters qu'il existait "un désaccord sur la stratégie à mettre en place entre Arthur Richer et la direction générale" et que le désormais ex-directeur de la communication "a proposé, en raison de ce désaccord, de mettre fin à sa mission".

Arthur Richer avait été nommé à la fin du mois de juin dernier et avait pris ses fonctions début septembre.

"Depuis son arrivée, Arthur Richer a professionnalisé et structuré la fonction communication du Cojop, dans le cadre de l’orchestration des grands temps forts institutionnels d’Alpes françaises 2030 et de la mise en place d’une stratégie et d'un dispositif de long terme pour bâtir la réputation et l’image de l’organisation et des Jeux de 2030", a salué le Cojop dans son communiqué.

"Le Cojop Alpes françaises 2030, désormais structuré, est entièrement concentré sur la poursuite de ses activités, et notamment du dispositif de communication dans le cadre de la présence du Cojop aux Jeux de Milan-Cortina 2026. Un processus de recrutement sera lancé dans les meilleurs délais."

Ce départ fait suite à celui d'Anne Murac, directrice des opérations, annoncé le mois dernier.

"Ces ajustements sont inhérents à ces organisations", a ajouté cette même source.

Dans une déclaration, la ministre des Sports Marina Ferrari a fait part de ses préoccupations.

"Ce nouveau départ au sein du Cojop attire naturellement mon attention et suscite de réelles préoccupations. Il appelle une clarification rapide et complète sur la gouvernance et la stabilité de l’organisation", a-t-elle dit, ajoutant qu'une réunion du bureau exécutif se tenant lundi "devra permettre d'obtenir des explications claires de la direction du Cojop".

"La réussite des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 exige une organisation exemplaire, structurée et pleinement opérationnelle. Je serai extrêmement exigeante et vigilante sur ce point, aux côtés du mouvement sportif et des collectivités territoriales. Je veillerai à ce que chacun assume ses responsabilités", a ajouté la ministre.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)