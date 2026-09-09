JO 2030: Grospiron, président du comité d'organisation, poussé vers la sortie

Lancement du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises de 2030

par Vincent Daheron

Edgar Grospiron, le président du ​Comité d'organisations des Jeux olympiques et paralympiques 2030 dans les Alpes françaises (Cojop), est poussé ​vers la sortie, un an et demi après ​sa nomination, a appris ⁠Reuters mercredi de source proche du dossier, ‌confirmant des informations du Parisien et de L’Équipe.

Les négociations sont actuellement ​en cours ‌concernant la forme que pourrait ⁠prendre son départ alors qu'un bureau exécutif est prévu jeudi.

Cette même source précise qu'Edgar ⁠Grospiron n'avait ‌pas été loin d'être écarté ⁠lors des Jeux de Milan-Cortina en ‌début d'année. C'est finalement le ⁠directeur général Cyril Linette qui avait ⁠quitté ses ‌fonctions en raison de "désaccords insurmontables" avec le ​champion olympique 1992 ‌de ski de bosses.

Les parties prenantes de l'organisation des Jeux (État, ​les régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, CNOSF et CPSF) ont informé ⁠le Comité international olympique (CIO) fin août que "la confiance était rompue" avec le président du Cojop après un bureau exécutif tendu le 23 juillet.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit ​Van Overstraeten)