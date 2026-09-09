JO 2030-Grospiron, président du comité d'organisation, poussé vers la sortie

(Actualisé avec détails)

par Vincent Daheron

Edgar Grospiron, le président du Comité d'organisations des Jeux olympiques et paralympiques 2030 dans les Alpes françaises (Cojop), est poussé vers la sortie, un an et demi après sa nomination, a appris Reuters mercredi de source proche du dossier, confirmant des informations du Parisien et de L’Équipe.

Les négociations sont actuellement en cours concernant la forme que pourrait prendre son départ à venir. Cette sortie, soutenue "au plus haut sommet de l'État", selon cette source, devrait être actée lors du bureau exécutif prévu jeudi.

Cette même source précise qu'Edgar Grospiron avait failli être écarté lors des Jeux de Milan-Cortina en début d'année. C'est finalement le directeur général Cyril Linette qui avait quitté ses fonctions en raison de "désaccords insurmontables" avec le champion olympique 1992 de ski de bosses.

Les parties prenantes de l'organisation des Jeux (État, les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, CNOSF et CPSF) ont informé le Comité international olympique (CIO) fin août que "la confiance était rompue" avec le président du Cojop après un bureau exécutif tendu le 23 juillet, lors duquel Edgar Grospiron avait tenté d'imposer deux nominations.

Deux jours plus tard, dans un entretien à La Tribune dimanche, la présidente du CNOSF (Comité national olympique et sportif français) Amélie Oudéa-Castéra avait regretté que le projet "se retrouve de nouveau confronté à des problèmes de gouvernance".

Nommé en février 2025, Edgar Grospiron avait traversé une précédente crise de gouvernance cet hiver, dont l'acmé avait atteinte lors du départ de Cyril Linette en février dernier après plusieurs autres départs en cascade dont ceux de la directrice des opérations et du directeur de la communication.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)