JO 2026-Perrot apporte une troisième médaille à la France, Laffont qualifiée en finale du ski de bosses

Au lendemain d'une journée vierge, la délégation française a décroché mardi sa troisième médaille aux Jeux olympiques de Milan-Cortina grâce à l'argent du biathlète Eric Perrot sur l'individuel 20 km, tandis que les fondeurs ont déçu et que Perrine Laffont s'est qualifiée pour la finale du ski de bosses.

Déjà médaillé d'or avec le relais mixte dimanche pour sa première course aux Jeux olympiques, Eric Perrot a confirmé les attentes placées en lui dès sa première course individuelle aux JO.

Le leader du classement général de la Coupe du monde, âgé de 24 ans, a seulement été battu de 14''8 par le Norvégien Johan-Olav Botn. Dans cette épreuve où chaque faute au tir est sanctionnée d'une minute de pénalité, le Savoyard de 24 ans, plus rapide sur les skis, a payé son 19/20 au tir face au sans-faute de son concurrent.

Quentin Fillon Maillet, tenant du titre de la discipline, a terminé huitième malgré le meilleur temps de ski, en raison de quatre erreurs sur le pas de tir.

Deux jours après la médaille surprise de Mathis Desloges en skiathlon, les fondeurs français ont déçu sur l'épreuve du sprint classique. Aucun représentant tricolore, masculin ou féminin, n'a passé le stade des quarts de finale.

"Pour toute l'équipe, c'est cata", a reconnu Lucas Chanavat sur France TV.

Jules Chappaz, le plus attendu après sa deuxième place ici-même et sur le même format le mois dernier en Coupe du monde, a lui-aussi été sorti avant les demi-finales.

"C'est quatre ans de travail foutus en l'air par une gastro. Dès le début, j'avais envie de vomir", a regretté, en larmes, le fondeur de 26 ans, malade la semaine dernière. "Je ne suis pas bien du tout. Je n'étais pas remis. J'étais là pour aller chercher une médaille, malheureusement ça n'a pas très bien tourné les deux dernières semaines."

Sur cette épreuve, le Norvégien Johannes Klaebo a signé son deuxième titre après le skiathlon, le septième de sa carrière.

Il n'est plus qu'à une médaille d'or d'égaler le record des Jeux d'hiver détenu par trois de ses compatriotes : les fondeurs Marit Bjoergen et Bjorn Daehlie ainsi que le biathlète Ole Einar Bjoerndalen.

Pour son entrée en lice lors des qualifications du ski de bosses, Perrine Laffont a rassuré en rejoignant la finale, mercredi, grâce à sa quatrième place. La championne olympique 2018 faisait son retour à la compétition de haut niveau après une contusion osseuse au genou droit survenue en décembre.

"Je suis super contente, il y avait malgré tout beaucoup de tension", a-t-elle réagi sur France TV. "C'était ma première grosse compétition depuis ma blessure donc, même personnellement, il y avait beaucoup d'attentes et de questionnements. Il y a quelques erreurs encore, ça m'aura permis de me libérer."

Chez les hommes, Benjamin Cavet, quatrième en 2022 et vice-champion du monde en 2017 et 2021, a également assuré sa place en finale comme Thibaud Mouille.

En ski alpin, l'Autriche a remporté une médaille d'or surprise dans le combiné par équipes grâce à Ariane Raedler et Katharina Huber tandis que les grandes favorites américaines, la championne olympique de descente Breezy Johnson et Mikaela Shiffrin, ont échoué au pied du podium.

Parmi les trois duos français engagés, Laura Gauché et Marion Chevrier ont été les mieux placées (8e, + 1''13).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)