JO 2026/Patinage artistique-Les Français Cizeron et Fournier Beaudry champions olympiques de danse sur glace

(Actualisé avec détails)

Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ont été sacrés mercredi champions olympiques de danse sur glace et offrent une septième médaille à la France aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, la troisième en or.

Quatre ans après son titre avec Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron a conservé sa couronne avec sa nouvelle partenaire en totalisant 225,82 points, devançant les Américains Madison Chock et Evan Bates (224,39 points), triples champions du monde en titre, et les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier (217,74 points).

En tête de 0,46 point après la danse rythmique lundi soir, où ils avaient réalisé leur meilleure performance depuis le début de leur association (90,18 points), les Tricolores ont conservé la tête du classement mercredi soir à l'issue de la danse libre.

Dernier couple à entrer sur la glace, ils ont déroulé sans accroc leur programme de plus de quatre minutes sur la bande originale du film "The Whale".

Récompensés par un score de 135,64 points, ils ont réussi le meilleur programme libre de leur collaboration et également amélioré leur record sur le score total (225,82 contre 222,43 auparavant).

Guillaume Cizeron devient ainsi, à 31 ans, le premier danseur sur glace à conserver son titre avec une autre partenaire.

Déjà médaillé d'argent en 2018, le duo qu'il formait avec Gabriella Papadakis avait obtenu le titre suprême à Pékin, en 2022. Le seul qui manquait à leur immense palmarès après vingt ans de vie sportive commune ainsi que cinq titres de champions d'Europe et du monde.

Le dernier titre, acquis à Montpellier un mois après les Jeux en Chine, avait scellé leur dernière compétition ensemble. Dans la foulée, les deux patineurs avaient annoncé prendre une pause, avant d'acter leur séparation définitive en décembre 2024.

Par la suite, le natif de Montbrison (Loire) avait annoncé en mars dernier son retour à la compétition avec une nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, une amie canadienne de longue date naturalisée française en novembre. Cette dernière patinait auparavant avec Nikolaj Sorensen avant que celui-ci ne soit suspendu six ans, en 2024, pour "maltraitance sexuelle". La suspension a depuis été annulée pour des raisons de compétence.

Cette nouvelle association a tout de suite fonctionné, avec des victoires au Grand Prix de France et de Finlande, puis une deuxième place lors de la Finale du Grand Prix.

Pour sa dernière compétition avant les Jeux de Milan-Cortina, la paire française avait décroché en janvier le titre de champion d'Europe, le sixième pour Guillaume Cizeron.

En moins d'un an, leur pari fou de se retrouver sur le toit de l'Olympe a fonctionné.

(Rédigé par Vincent Daheron)