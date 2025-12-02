JO 2026-Les skieurs et snowboardeurs russes et biélorusses peuvent participer aux épreuves qualificatives, dit le TAS

Les athlètes russes et biélorusses doivent être autorisés à participer aux compétitions organisées par la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) s'ils répondent aux critères du Comité international olympique (CIO) concernant les athlètes individuels neutres, a déclaré mardi le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Le conseil de la FIS avait décidé en octobre, lors d'un vote, d'interdire les athlètes russes et biélorusses de participer aux épreuves qualificatives pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026.

La Fédération russe de ski (RSF) et l'Union biélorusse de ski (BSU) avaient fait appel de cette décision devant le TAS, ainsi que 17 athlètes des deux pays.

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)