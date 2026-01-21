JO 2026-Les organisateurs se pressent pour finir le centre de glisse et le site de hockey sur glace

Le centre de glisse et le site de hockey sur glace des Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 sont presque achevés mais des travaux restent encore à effectuer pour qu'ils soient prêts pour le début des Jeux dans 16 jours, a déclaré mercredi le Comité international olympique (CIO).

Le centre de glisse de Cortina d'Ampezzo a été sous haute pression après que l'Italie a décidé, il y a moins de trois ans, de construire un nouveau site plutôt que d'en utiliser un déjà existant dans un pays voisin pour réduire les coûts et accélérer les préparations.

Les organisateurs italiens étaient dos au mur dès le début de ce projet initialement contesté par le CIO avant qu'il soit accepté à contrecoeur. Le calendrier pour la construction de la patinoire de Santa Giulia de Milan était tout aussi serré.

"Est-ce qu'il reste du travail à faire au centre de glisse ? Oui, beaucoup", a déclaré Christophe Dubi, le directeur exécutif des Jeux olympiques, en conférence de presse. "Mais, on m'a dit que ce n'est pas un travail complexe. Tout ce qui concerne les systèmes, le suivi de la réfrigération, le scoring, les caméras, tout est en place."

"Ce que j'ai vu, ce sont encore beaucoup de finitions, quelques dalles en béton pour les chapiteaux, quelques travaux pour que le site soit prêt à accueillir les spectateurs", a-t-il ajouté depuis Milan.

"Ils ont beaucoup de personnes qui travaillent. Ce sera prêt, sans aucun doute. Je suis très confiant pour le centre de glisse."

La lenteur et les délais des travaux de la patinoire de Santa Giulia, dans le sud-est de Milan, ont été l'une des principales problématiques des organisateurs ces derniers mois.

"Chapeau bas à tous ceux qui ont réussi à construire un site en si peu de temps", a félicité Christophe Dubi. "Ça a commencé tardivement, ça signifie que tout le monde est sur le pont : 1.600 ouvriers travaillent chaque jour sur le site. Je suis très confiant."

(Reportage de Karolos Grohmann, version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)