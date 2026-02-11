JO 2026-Doublé historique en biathlon, Cizeron et Fournier Beaudry en or

par Vincent Daheron

La journée de mercredi a été la plus prolifique jusqu'à présent pour l'équipe de France aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, avec le doublé de Julia Simon et Lou Jeanmonnot en biathlon, le sacre des danseurs sur glace Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry, ainsi que la médaille de bronze de Perrine Laffont en ski de bosses.

La délégation française totalise désormais sept médailles, dont trois en or, dans ces JO 2026.

Particulièrement attendue pour atteindre l'objectif du top cinq au tableau des médailles, l'équipe de France de biathlon a confirmé son statut de locomotive.

Après l'or du relais mixte dimanche et l'argent d'Eric Perrot mardi, Julia Simon et Lou Jeanmonnot ont apporté une troisième et quatrième médailles en trois courses. Les Françaises ont dominé l'individuel 15 km devant la surprenante bulgare Lora Hristova.

Il s'agit pour Julia Simon, championne du monde en titre de la spécialité, d'un premier sacre olympique individuel, trois jours après avoir participé au relais mixte doré. Également relayeuse dimanche, Lou Jeanmonnot, leader du classement général de la Coupe du monde, a glané sa première médaille individuelle aux Jeux dès sa première course.

Jamais auparavant l'équipe de France de biathlon n'avait réussi un tel doublé aux Jeux olympiques.

Sixième, Camille Bened n'est pas passée loin d'offrir un triplé retentissant. Elle n'a manqué que sa 20e et dernière balle.

En fin de journée, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ont décroché le titre olympique, moins d'un an après le début de leur collaboration. En tête lundi après la danse rythmique, les Tricolores ont également réalisé le meilleur score de la danse libre.

Avec 225,82 points au total, leur record, ils ont devancé les Américains Madison Chock et Evan Bates (224,39 points), triples champions du monde en titre, et les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier (217,74 points).

Déjà médaillé d'argent en 2018 puis d'or en 2022 avec Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron est le premier danseur sur glace à conserver son titre avec une autre partenaire.

Quelques minutes plus tôt, et plus à l'ouest de l'Italie, Perrine Laffont décrochait la médaille de bronze en ski de bosses. Championne olympique en 2018, l'Ariégeoise de 27 ans avait vécu une grande déception en 2022 en échouant au pied du podium.

Elle a failli vivre pareille mésaventure mercredi mais la tenante du titre, l'Australienne Jakara Anthony, a commis une sortie de piste alors qu'elle était la dernière à s'élancer et pouvait bouter la Française hors du podium.

C'est une belle revanche pour Perrine Laffont, qui faisait son retour à la compétition de haut niveau après une contusion osseuse subie au genou droit en décembre dernier. Le skieur alpin Nils Allègre a vécu, quant à lui, une immense déception sur le super-G avec une quatrième place, à seulement trois centièmes du podium sur une épreuve remportée par Franjo von Allmen. Le Suisse de 24 ans a remporté sa troisième médaille d'or dans ces Jeux en autant de courses disputées.

Il est devenu le premier skieur à réaliser le doublé sur la descente et le super-G lors de la même édition des Jeux. Il est également le premier skieur alpin masculin à remporter trois médailles d'or dans les mêmes JO depuis le Français Jean-Claude Killy en 1968 à Grenoble (Isère).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet et Jean Terzian)